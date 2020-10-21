影／林明溱：難忘921地震 慈濟人連夜做饅頭送給災民

南投縣政府今天與佛教慈濟慈善事業基金會共同簽署合作共善備忘錄，將以共同推動「慈善關懷」、「防災教育」、「生態環保」、「公益人文」為首波計畫，讓南投成為更美好的幸福城市。

南投縣長林明溱說，慈濟慈善事業跨越國界，南投鄉親更是感受深刻，921大地震凌晨1時47分發生，當時他是集集鎮長，2點騎著機車勘查災情，到處都是民眾哭喊「救命、救命！」讓他相當難過。

還好慈濟發揮強大的動員，當天清晨6點半，慈濟志工就將剛做好的饅頭、麵包送到收容中心讓災民食用，讓他對慈濟人即刻救援和動員能力印象深刻。後來南投縣受損學校重建，慈濟志工更是不遺餘力。

林明溱、慈濟基金會執行長顏博文共同簽署合作備忘錄，慈濟基金會去年度對縣內長期濟助關懷幫助達1436戶，急難救助關懷432戶，頒贈獎助學金945人，且以里為單位，針對弱勢社區及家庭環境改善，施作安全扶手、無障礙坡道、照明燈具、坐式馬桶、地面止滑等設施，對政府照顧弱勢的能量提供許多幫助。

顏博文說，慈濟基金會將與縣府共同努力推動主要四大面向計畫，慈善關懷部分，將推動「安穩家園‧美善社區」，為獨居長者及弱勢家庭進行居家安全改善、長者照顧、愛心共餐、貧童助學以及其他社會慈善需求等事項；防災教育部分，為各級人員及社會大眾、機關團體學校等提供防災教育訓練，建立慈善救災合作機制；生態環保針對氣候變遷、全球災難、生態永續、環境保護等科普知識，進行永續推廣，並落實資源回收及分類、垃圾減量、防疫宣導、蔬食無痕、環保無塑等；公益人文則針對南投公益發展、人文特色，陪育優質青年人才。