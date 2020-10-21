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黃文峯任中市產業總工會理事長 盧秀燕允做勞工後盾

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市產業總工會下午舉辦第3屆理事長交接，市長盧秀燕（左）出席頒給理事長黃文峯代表人證書。圖／台中市政府提供
台中市產業總工會下午舉辦第3屆理事長交接，市長盧秀燕（左）出席頒給理事長黃文峯代表人證書。圖／台中市政府提供

台中市產業總工會下午舉辦第3屆理事長交接，前理事長廖誼炳卸下職務，由原常務理事黃文峯接任。市長盧秀燕出席致詞感謝總工會對勞工政策的支持不遺餘力，市府與總工會是「夥伴關係」，未來也會持續全力支持總工會，共同守護勞工權益，成為勞工朋友最佳後盾。

交接典禮台灣電力公司台中區營業處舉辦，盧秀燕在交接典禮後頒發該工會理、監事當選證書，立法委員黃國書、莊競程，市議員張家銨、張耀中、賴佳微、黃守達等人均出席祝賀。

盧秀燕說，台中市產業總工會成立至今21年，是勞工界重要團體，因此她一定要親自到場見證理事長交接，這也代表市府對於總工會、勞工朋友的重視與關心。她感謝總工會長期協助勞工局推動勞資協商，輔導企業、產業工會簽訂團體協約，讓勞工局榮獲勞動部109年輔導勞資雙方簽訂團體協約優等獎佳績。

盧秀燕說，她上任後市府每年均編列勞工教育、健康檢查補助經費，強化工會組織合作及交流，今年預算甚至比去年多，將持續努力，盼成為總工會與勞工朋友的最佳後盾。

台中市產業總工會下午舉辦第3屆理事長交接，市長盧秀燕（中）出席恭賀。圖／台中市政府提供
台中市產業總工會下午舉辦第3屆理事長交接，市長盧秀燕（中）出席恭賀。圖／台中市政府提供

盧秀燕 勞工局 台中市

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