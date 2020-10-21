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綠營議員質疑社宅興建數低 盧秀燕：4年要完成5008戶

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕上午出席北屯段社會住宅上梁典禮時允諾，4年內將完成5008戶社會住宅的興建。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕上午出席北屯段社會住宅上梁典禮時允諾，4年內將完成5008戶社會住宅的興建。記者黃寅／攝影

台中市北屯區北屯段社會住宅今舉行上梁典禮，民進黨籍市議員曾朝榮為此特別提質疑，在前任的林佳龍市長任內規畫了超過5千戶，但現在僅動工或興建完成約有1千戶，尤其原本北屯在太原段興辦450戶卻被取消，他替現任的市長盧秀燕是否能為民實現社會正義感到憂心。

曾朝榮今亦出席北屯段社會住宅上梁典禮，除了在會中曾提及北屯段社會住宅是在林佳龍前市長任內規畫，會後亦發出新聞稿提出相關質疑。

對於曾朝榮所質疑，台中市政府住宅發展處表示，市長盧秀燕推動社宅不停歇，目前北屯區已規畫同榮段560戶及北屯段220戶等，正如火如荼興建中，總戶數相較原訂的太原段社宅450戶還多，且經檢視台中各區需求，原北屯太原段預計興建的戶數，將調整至需求度高、社宅戶數相對較少的西屯區，照顧青年人居住權益。

住宅處指出，目前台中市社宅規畫6048戶，預計2022年完工、施工中的戶數將達5008戶，後續將視各區需求，進行社宅用地評估及先期規畫作業，持續推升戶量。

盧秀燕上午在上梁典禮受訪時亦提及，對於社會住宅她會不斷盤點（用地）、開工、上梁、完工，而且興建社會住宅過程中還具有內涵，那就是一定會搭配幼托設施，讓年輕人敢於生養，另也重視環境，保留老樹，與老樹共榮。她也允諾，4年內將完成5008戶社會住宅的興建。

台中市長盧秀燕上午出席北屯段社會住宅上梁典禮時允諾，4年內將完成5008戶社會住宅的興建。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕上午出席北屯段社會住宅上梁典禮時允諾，4年內將完成5008戶社會住宅的興建。記者黃寅／攝影

社會住宅 盧秀燕 台中市

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