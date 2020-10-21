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影／清境火把節滇緬式流水席「長街宴」 竹蟲、烤山羊上桌
南投縣仁愛鄉清境火把節30、31日於清境國小登場，當地居民今以源自雲南哈尼族習俗的「長街宴」為活動暖場，鋪上紅布的長桌在壽亭新村一字排開，滇、緬、泰式特色料理擺滿桌，串成約60公尺美食長龍，眾人大快朵頤，場面熱鬧。
南投縣雲南同鄉會指出，他們的長輩是從泰北邊境撤回台灣的雲南軍民，1961年落腳清境地區開墾，明年也將屆滿一甲子，現在他們多已是第二、三代，但為傳承雲南滇緬文化，除保有擺夷料理，更延續舊有習俗依雲南傳統節日舉辦活動。
其中，火把節源自彝、白、哈尼、納西、基諾等中國西南少數民族的傳統節日，尤其以彝族為主，猶如新年，具薪火相傳意涵，並感念祖先；但該節日從雲南流傳到清境，除延續滇緬孤軍堅苦奮鬥精神，也融合仁愛原鄉文化成「清境火把節」。
該會理事長魯文印說，清境火把節已邁入第14年，仍由長街宴打頭陣，而長街宴是慶豐收活動，意義類似原民豐年祭，形式像台灣辦桌流水席，但是以長桌設宴，由社區、店家和居民展手藝準備滇緬傳統美食，也配合當地農特產進行料理。
而今年長街宴在壽亭新亭封街舉行，當地民眾今早忙著擺桌料理，近午陸續將雲南大薄片、涼拌米線、雲南破酥包、擺夷粽、香酥竹蟲、羊肉爐、烤山羊等滇緬泰佳餚，擺上綿延60公尺的紅布長桌，眾人則包圍這條美食長龍大快朵頤。
仁愛公所則表示，仁愛鄉今年入選「台灣經典／山城30個小鎮」，且以「清境火把節」為重點觀光活動，而30日原鄉之夜、31日雲南之夜，依主題有歌舞演出，還有火把祈福儀式、清境趕街等，歡迎國人前來體驗特色民族的狂歡慶典。
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