台中果菜公司總經理疑虛報加班費 市府：依規定處理
國民黨台中市議員李中今天指出，台中果菜運銷股份有限公司總經理翁添滿遭爆料休假報加班費，公司營運績效未顯著成長，個人年薪卻增加，要求農業局、政風處徹查，市府表示，若有不法依規定處置。
台中市議會今天舉行財政經濟業務質詢，國民黨籍台中市議員李中表示，日前接獲果菜公司員工、青果公會投訴，翁添滿104年到職後，營運績效沒有特別顯著成長，他的績效獎金卻逐年增加，又常在休假時幫自己申報加班費，一個月加班費高達3萬7000多元，新進員工的試用期長達3年，根本無法留住員工。
李中拿出果菜市場員工以及青果公會人員近150人的連署書，要求相關主管及業管單位嚴加調查。翁添滿列席接受質詢，他表示，員工投訴與事實不符。
台中市政府農業局今天表示，台中果菜運銷股份有限公司雖為民營公司，但市府持有49%股份，提升公司營運效能，市府責無旁貸，針對台中果菜運銷股份有限公司員工投訴案件，市府將徹查，若查有不法將依規定處罰，以利業務推動。
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