大墩美展首採線上報名 26國上千件作品參賽

第25屆大墩美展遇武漢肺炎疫情，首度採線上報名，仍收到來自26國共1328件作品參賽，數量更勝去年，台中市文化局今天表示，經選出187件獲獎作品，其中大墩獎得主31日揭曉。

台中市政府自1996年開辦大墩美展至今25屆，已成為國內外藝術界知名年度賽事，台中市文化局長張大春表示，今年受疫情影響，首度採取線上報名，仍然收到來自26個國家共1328件作品參賽，數量更勝去年紀錄。

張大春指出，參賽的作品有來自美國、英國、馬來西亞、蒙古、伊朗、俄羅斯等26國的105件國外藝術創作共襄盛舉；得獎作品將從10月31日起到11月18日在台中市大墩文化中心展出。

張大春表示，大墩美展共設11個獎項，包括墨彩、書法、篆刻、膠彩、油畫、水彩、版畫、攝影、雕塑、工藝、數位藝術等獎項，各選出首獎1名，可獲新台幣12萬元獎金，31日的頒獎典禮中，還將從11名首獎得主中選出5名大墩獎得主，再頒發獎金12萬元。

大墩美展數位藝術類評審委員謝省民表示，大墩美展是很好的藝術交流平台，獎項兼具傳統及新類型藝術，台灣數位科技發達，大墩美展中設置的數位藝術，就是要強調數位科技精神的應用，今年數位藝術類首獎得主黃翰柏的作品「消失的地平線」，以關懷沿海地層下陷的角度，結合數位藝術表達對土地的關懷，是很好的實驗領域。