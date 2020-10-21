影／台中福壽山農場楓葉轉紅 10月起住房幾乎全滿

進入秋季，位於海拔2246公尺的台中市和平區福壽山農場的楓葉已開始轉色，11月是最佳賞楓季節，不少民眾為了欣賞層層楓紅的美景，已搶先訂房，福壽山農場自10月起住房幾乎全滿。

福壽山農場副場長陳靖儒表示，台灣有6種原生楓樹，福壽山農場就可看到5種，包括「台灣掌葉楓」、「台灣三角楓」、「台灣紅榨楓」、「青楓」及「尖葉楓」，主要栽種在鴛鴦湖步道附近，10月中旬起楓葉逐漸轉紅，不同品種輪番變色，可持續至12月中下旬；而「台灣三角楓」則不太會變色，為常綠型楓樹。

另農場引進園藝觀賞品種，包括「日本掌葉楓」、「紫葉楓」、「黃楓」等，松廬旁栽種日本掌葉楓，約11月初開始轉色，轉色時顏色相當豐富，有紅、橙、黃、綠、紫等色，相當驚艷；栽種在鴛鴦湖步道的「楓香」不是楓樹，但因葉子很像楓樹而得名，葉子也會變色，但需溫差很大，約11月底開始變色。