疫情衝擊農產外銷 中市打造中台灣希望廣場推廣
疫情衝擊農產品外銷，台中市政府將在台中魚市場打造中台灣希望廣場，從24日起的週休假期集結優質蔬果、肉品及漁產，結合農產休閒觀光，讓民眾悠閒購足所需。
台中市政府農業局帶領台中市各農會及各地區漁會，結合農產休閒觀光，24日起的週休假日，將於台中魚市場哈魚碼頭舉辦「農漁風采．哈魚再現」假日市集，一起推廣台中農漁業，將新鮮食材帶給所有消費者，邀請民眾用行動支持台灣農漁業，讓更多人看見台中。
農業局指出，不少中南部的農民，為了行銷農產品，需要舟車勞頓到台北的希望廣場擺攤，由於今年遇上疫情，農產品外銷受到衝擊，市府因而決定打造中台灣希望廣場，提供安心、安全、有生產履歷的農產品，讓中台灣的農民能就地行銷，不用再北上，也能吸引中台灣民眾前來逛假日市集，一次滿足民眾採購需求。
台中魚市場董事長李煥湘表示，這是台中市首次農、漁業大結盟，結合農、漁產品，推出聯合行銷平台，共同照顧農漁民，除了推銷農漁產品，也希望能引導超商客群到魚市場認識漁業。
配合漁業署推廣國產魚，李煥湘說，24日的開幕活動有國產虱目魚肚、國產石斑魚、台灣鯛魚片等買一送一優惠，前300人到場排隊即送雞蛋一盒，現場也會邀請知名飯店主廚示範料理。
此外，台中市政府水利局的「筏子溪水文化暨環境教育館」將於明年落腳台中魚市場內，配合筏子溪全線整治計畫，台中魚市場盼能結合假日市集，提供民眾觀光休閒兼寓教於樂的台中新亮點地標。
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