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豐原肉品處理場10年被罰17次 農業局：汙染改善已完成
台中市肉品市場停止拍賣、屠宰業務，市議員徐瑄灃今天指出，這樣可能導致豐原區肉品處理場負擔增加，環保團體「綠色公民行動聯盟」網站「透明足跡」紀錄豐原區肉品處理場從2010年起到現在，共被開罰17次，合計160萬1250元，現在汙染問題是否解決？
台中市農業局長蔡精強表示，目前豐原肉品處理場已飽和，因豐原肉品處理場的處理量不大，若有需要會移至南投、彰化的肉品市場處理。
徐瑄灃質詢時表示，目前豐原肉品處理廠，每日處理480頭屠宰業務，被開罰17次都是水汙染，2010年、2014年都有嚴重血水外溢，這怎麼和民眾交代？農業局長蔡精強說，現在只有處理量250頭，已輔導到南投、大安拍賣和屠宰。
徐瑄灃指出，市府單位因環境汙染遭開罰，是無法向民眾解釋交代的，農業局不能毫無改善作為，要求豐原區肉品處理場營運設備改善工程，應將新增屠宰量及汙水處理一併納入，並同步增加防疫檢疫能量，市府應保證不能把汙染與病菌留在潭子。
農業局說，豐原汙水處理都已改善，營運改善預算705萬也完成。
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