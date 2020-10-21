台中國際花毯節11/14登場 打造愛麗絲探險童話

台中國際花毯節今年邁入10週年，11月14日至12月6日將在新社登場，適逢「愛麗絲夢遊仙境」一書出版155年，中市府以地毯式美麗花卉打造愛麗絲仙境，民眾可來場華麗花境探險。

台中市觀光旅遊局長林筱淇今天表示，為歡慶花毯節10週年，今年以嶄新策展模式，將整個展場塑造為柴郡貓造型迷宮。當遊客踏進展場，便可沉浸在精心設計的「夢境」與「迷宮」情境。

林筱淇指出，展場在每個岔路都有故事人氣明星柴郡貓在旁提問，根據遊客不同的「抉擇」，將影響最終看到的結果，讓遊花毯不再只是拍照打卡，更可創造屬於自己的花境探險。

2020台中國際花毯節的主花毯是由高10公尺的紅心皇后居高臨下朝著愛麗絲飛來所構成，皇后由一群忠心撲克牌士兵簇擁著，巧妙呈現愛麗絲勇敢對抗皇后的情節，主花毯秀時間將搭配水霧四射與動態裝置，打造超越想像的探險故事。

觀旅局指出，其它重要角色如吞雲吐霧的智蟲、瘋狂茶會的帽匠、看著懷錶匆忙趕路的兔子，都將一一現身花毯節展區，帶領遊客體會書中蘊藏的勇氣之路。