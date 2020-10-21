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日月潭魚池紅茶年度評鑑展開 在世界茶版圖爭一席地
今年度日月潭紅茶評鑑上午在魚池鄉農會展開，比賽仍分台茶18號、大葉、山茶及台21號共四組進行，上午首先展開台茶18號紅玉的評選，今年優勝名次將於本周五正式對外公布。
魚池鄉農會理事長劉啟行表示，今年受新冠肺炎疫情影響，茶農參加農會評鑑的交茶數量只有700支，較去年的近1000支，減少了兩成左右；加上因9月分的雨水偏少，讓今年茶葉品質有提升，但產量相對減少，因此農會將提高採購來增加茶農的收入。
今年度魚池鄉農會評鑑紅茶仍是分台茶18號、大葉、山茶及台21號共四組，交茶數量以台茶18號的442支最多，其次是大葉組的113支，台茶21號77支及山茶67支。
美食家葉怡蘭今年第三度受邀參加紅茶評鑑，她表示，今天喝台茶18號的品種特色清楚，是國內很高水準的茶樣，來參加評鑑其實很有意義的，並不是評誰高誰低，而是藉由這個比賽把魚池鄉、日月潭的特色、標準及個性予以確認下來。
葉怡蘭以自己曾經走訪世界各地茶鄉的心得，擁有鮮明一致的特色，是每個茶區最重要的核心，而唯有如此才能在世界的茶版圖上，擁有自己的一席之地。
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