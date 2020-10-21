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中市府12月舉辦美食季推廣 滷肉飯作主軸

中央社 / 台中21日電

台南高雄市長PK滷肉飯台中市議員江肇國今天呼籲市府邀請南部縣市首長到台中品嚐滷肉飯，宣揚台中美味滷肉飯，中市府表示，12月底舉辦美食季推廣。

經濟部商業司舉辦滷肉飯評比，並將滷肉飯稱為「國飯」，台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁日前在臉書叫戰滷肉飯，分別貼出台南、高雄好吃的滷肉飯，貼文還引來屏東縣長潘孟安加入戰局，縣市長較勁那個縣市的滷肉飯最好吃。

台中市議會今天召開財政經濟業務質詢，民進黨籍市議員江肇國表示，經濟部商業司自2017年舉辦滷肉飯節，2020台灣滷肉飯節頒獎活動更選在台中市市民廣場舉辦，針對南台灣掀起滷肉飯之戰，但以美食聞名的台中卻是靜悄悄，不知趁勢宣傳台中美食。

江肇國指出，以2020年最新出爐經濟部商業司滷肉飯評比結果，台北市34家、台中市23家，台南市、高雄市分別為8、9家。他建議，市府應邀請南部三縣市首長來台中品嚐滷肉飯，正式宣戰，宣揚台中美味的滷肉飯。

經發局長張峯源表示，台中市的滷肉飯很有名，議員希望可以把在地美食推上全國，但因市府在12月將舉辦美食季，屆時會將滷肉飯當作美食主軸，推廣台中美食。

滷肉飯 台中市

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