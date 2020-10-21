青年招商 議員：前朝有審計新村現在租不出去的鋪位

台中市政府經發局今年初辦理「台中市公有零售市場6666青年招商」計畫，民進黨員多位議員指出，經發局釋出167個空攤位，僅14家申請核准，申請率1成不到，議林祈烽表示，研究市府釋出市場的區位，多是營業欠佳空位多的市場， 原來的攤商都經營不好，年輕業者初來乍到怎賺得到錢？市府只是去化租不出去的攤位，有議員主張應退場。經發局表示，市府用意是引進年輕人活化傳統市場，1個月內會提出改計畫。

台中市經發局提出「青商6666計畫」好好輔導66年次以後的青年人進到傳統市場、注入活水，並提供他們前6個月免費、後6個月半價。

市議員江肇國指出，市府釋出的攤位幾乎集中在清水、后里、外埔等原縣區，現在公有市場租金低廉，只有減免攤位租金，青商得到的補助僅幾萬塊，區位不好，難怪媒合率會如此差。江肇國直言，青商6666就是個失敗的計畫，市府應重新檢討並考慮退場。

江肇國表示，反觀過去前市府執行青創輔導，提供審計新村、光復新村、摘星山莊，有市區有原縣區，結合附近的觀光景點的作為誘因，成功吸引龐大商機。現在的盧市府則是把沒人要的空攤位、已經做不起來的市場丟給年輕人，難怪執行狀況會這麼差。

林祈烽表示，公有零售市場6666青年招商立意良善、鼓勵青年創業，但執行大有問題，從經發局釋出公有市場卻有14處、167個攤商鋪位，結果申請率1成不到，是市府宣傳不夠？還是年輕人不想到市場擺攤？

林祈烽強調，一個有人潮、有商機、可以賺到錢的市場，才會有足夠的誘因吸引年輕人加入擺攤的行業；市場區位好不好，才是年輕人考量的重點，他要求市府應釋出熱門的零售市場攤位來給年輕人，而不是讓年輕人去填補生意不好的攤商空位，這是本末倒置，無法讓生力軍走入市場設攤，也達不到老中青三代攤商有交流互動的機會。