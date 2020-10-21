「台中美樂地」今年改善53座公園 繼續再10座開工

「台中美樂地」今年續改善53座公園！台中市長盧秀燕的「台中美樂地計畫」，建設局去年完成49座公園改善，今年將再改善53座公園，預計今年底陸續完工；其中西區、南屯區10座友善共融公園改善工程今天聯合開工，建設局投入約1500萬元經費，將打造全區無障礙通行環境、改善公廁設施、新增磨石子溜滑梯及鳥巢鞦韆等。

盧秀燕特別要求推動「陽光公廁」，將高齡者、家長、女性、小朋友等多數使用者需求納入設計考量，讓廁所通風、設置背包掛環、求救鈴等設施，以無障礙使用為原則。

盧秀燕表示，美樂地計畫打造「共融公園」及「陽光公廁」受到市民歡迎與肯定，今天聯合開工西區7座、南屯區3座共融公園改善工程聯合開工，讓長輩、孩子及身障朋友都能一起玩，也一併改善公園廁所為陽光公廁，讓廁所明亮通風、廁間符合性別比例需求、馬桶蹲坐也做適當調配等。

建設局長陳大田表示，西區萬壽公園是「共融公園」及「陽光公廁」推動重點區域，公廁部分利用既有廁所進行改善，將原本老舊公廁從裡到外翻新，外觀整修、內部空間則依據內政部營建署最新法規調整，讓高齡者、身障人士使用起來更舒適。

公園部分，利用天然地形與棒球意象進行兒童遊戲場改善，移除既有不符合CNS規定的組合遊具，增設攀爬網、攀爬繩、磨石子滑梯、鳥巢鞦韆等。