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弘光科大手機闖關遊戲 學生認識學權還有「民主香腸」

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光學生會自創虛擬人物讓更多學生認識學權。記者游振昇／攝影
弘光學生會自創虛擬人物讓更多學生認識學權。記者游振昇／攝影

弘光科技大學打造智慧科技校園，新建的學生宿舍有智慧用電系統，門禁與洗烘衣機付費系統用具悠遊卡功能的學生證一卡通方式付費，學生推動「學權週」活動，也採用智慧科技方式推廣；學生會昨天和今天利用手機設計學生權益互動遊戲，依指示拿著手機輸入關鍵字，便出現不同的結果，只要闖關還能兌換「民主香腸」，學權活動更有吸引力和趣味。

弘光科大學務長閔宇經表示，看準智慧科技生活市場潛力，學校積極推動相關課程與設備，剛啟用的新宿舍除了景觀媲美五星飯店，擁有視野遼闊的海景房，還有智慧用電系統更是最大亮點，每間房內提供獨立的5G無線WIFI網路，有有線光纖寬頻網路；學生會昨天和今天推廣學權活動，更是利用手機，設計網路互動遊戲宣傳。

閔宇經說，學校有多元管道採納學生意見、重視學生權益，包括官方學權部LINE帳號、粉絲專業網頁、網路表單、反應表、學權信箱、各活動回饋單等等，校方收到學生反應後，積極解決學生問題，重視每一位學生心聲，暢通校園溝通管道，建立友善校園環境。

學生會學權部次長許凱璇說，為了讓每一個學生了解自己的權益，舉辦兩天的學權週活動，今年設計「學聲驛站」的手機智慧型網路互動遊戲，自創俠客、革命家、遊行者、學生共4個不同角色故事的遊戲關卡，讓學生掃描QR-CODE後，便能在手機上找出有關學生權益的答案，從遊戲中了解學權，通過闖關便能累積點數，兌換「民主香腸」。

許凱璇指出，設計團隊花一個多月時間設計手機智慧遊戲、人物，事先錄音，自創的4個遊戲角色有不同時代背景，卻有一個很願意為自己權益發聲的共通點，活動中贈送「民主香腸」，就是獎勵學生為自己權益站出來發聲。

許凱璇說，「學聲驛站」遊戲中，遊戲者拿著手機先扮演一個送信者，一路上遇到不同身分的指路人，依照提示的關卡輸入關鍵字，才能順利闖關；例如遇到俠客在幫忙村莊的人趕跑強盜，輸入「為何多管閒事」、「放棄不好嗎」、「一定可以的」等字句，便會有對應的不同結局，目的就是讓學生看到不同結局，進一步呼籲不要放棄或忽略自己權益及互助。

學生洪苡甄說，透過遊戲認識學權很特別，用遊戲呈現很有趣，不是像教條式的宣傳，可以輕鬆了解學生的權益，只要花幾分鐘就能玩完遊戲，還有「民主香腸」可以吃，很棒。

弘光科大學生會，今天在活動中送民主香腸，鼓勵學生認識學權。記者游振昇／攝影
弘光科大學生會，今天在活動中送民主香腸，鼓勵學生認識學權。記者游振昇／攝影
弘光科大學生設計手機闖關互動遊戲認識學權。記者游振昇／攝影
弘光科大學生設計手機闖關互動遊戲認識學權。記者游振昇／攝影

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