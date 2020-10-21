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台中北屯社宅上梁 省新聞處眷舍舊址再發光

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市北屯區首件社會住宅「北屯好宅」上午上梁，預計明年底完工。記者黃寅／攝影
台中市北屯區首件社會住宅「北屯好宅」上午上梁，預計明年底完工。記者黃寅／攝影

台中市北屯區首件社會住宅「北屯好宅」上午上梁，預計明年底完工，提供220户住宅及4戶店面，以及社會服務站與托嬰中心各1。市長盧秀燕特別提及該處以往是台灣省政府新聞處的眷舍「長安新村」舊址，在里長陳長勳提供意見下，讓當地得以完成社會住宅、停車場和活動中心的興建，並在省府員工遷離後，當地能夠再次繁榮並對地方有益。

據都市發展局簡報指出，北屯好宅鄰接江興街，周邊銜接太原路、北屯路，規劃為地下3層、地上11層的複合混居式好宅，地面層設有店鋪4戶、社會服務站與托嬰中心；2樓與5樓設計成東西2棟連結的空中舞台、共享空間。居住單元則提供8坪1房型129戶、16坪2房型61戶、24坪3房型30戶，總計為220戶的優質住宅社區，其中1房型特別有20戶規劃為共居房型。

這樣的規劃，是以社宅「比豪宅更好的好宅」為目標，並透過擴大照護活動區域、增加社區共享空間、混和多元居住與活動空間，增加居民社會參與度，同時也讓青壯年、新婚及育幼者申請承租有加分權重，提高青年承租比率，減輕青年壓力。

盧秀燕說，北屯好宅斥資5億1000多萬元，除了提供社宅的意義，也特別把5棵列管老樹及15棵樹木都予以保留，維持自然生態，預計明年底完工。尤其它2棟建築間將設置連接平台的設計十分巧妙，有利於居民往來互動、集會，明年底完工後受理登記，預計後年初可入住。

包括都發局長黃文彬、民政局長吳世瑋，以及台中市議員曾朝榮、謝明源、陳文政和北興里長陳長勳等人均出席上梁典禮，祈福工程順利。

台中市北屯區首件社會住宅「北屯好宅」上午上梁，預計明年底完工。記者黃寅／攝影
台中市北屯區首件社會住宅「北屯好宅」上午上梁，預計明年底完工。記者黃寅／攝影
台中市北屯區首件社會住宅「北屯好宅」上午上梁，預計明年底完工。記者黃寅／攝影
台中市北屯區首件社會住宅「北屯好宅」上午上梁，預計明年底完工。記者黃寅／攝影

青年 盧秀燕 托嬰

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