地方創生亮點多 彰化縣產官學合作 促青年返鄉創業

彰化縣大葉大學、彰化縣在地產業創生機構聯盟等單位今天在大葉大學舉辦「彰化縣地方創生產業發展論壇」，大葉大學校長梁卓中說，今天也邀請輔導的56家廠商舉行成果展售會，希望促進青年返鄉，在地創業，繁榮在地的經濟。

由經濟部中小企業處、彰化縣政府指導，大葉大學並與彰化縣工商發展投資策進會、彰化縣中小企業服務中心、彰化縣中小企業榮譽指導員協進會等今天共同主辦的「彰化縣地方創生產業發展論壇」也邀請二林鎮鎮長蔡詩傑、埔心鄉鄉長張乘瑜、福興鄉鄉長蔣煙燈等人分享地方創生經驗，並產官學代表並簽立產業服務聯盟合作意向書，梁卓中校長也頒發產學顧問聘書給企業家，期盼產學攜手，促進在地產業升級。

梁卓中說，大葉大學自2017年起，學校與彰化縣產學合作廠商有146家次，合作金額累計4269萬元，占全校產學計畫總金額的19.2%，今年已協助彰化在地廠商申請計畫共11案，輔導廠商更獲獎連連，育成中心輔導森田生醫周俊旭執行長榮獲CBIA最佳經理人獎、輔導台香種苗獲得AABI火炬國際化獎，未來將持續推動跨領域研發團隊，鏈結產官學能量，開創地方共榮。

工商發展投資策進會總幹事張啓楷認為，美粧、紡織與食品是彰化縣境發展多年的重點產業，大葉大學一直深耕地方，也是產業的最佳後盾。而中彰投大專院校創育聯盟、民營創育機構等單位，與中彰投地區機械電機、生技醫藥、美粧品、食品、紡織、塑膠等45個廠商簽署產業服務聯盟合作意向書，希望結合產、官、學研發能量，加強產業技術輔導、培訓專業人才，提升彰化產業競爭力。

張啓楷說，今天也聽到二林、埔心二位鄉鎮長分享葡萄農莊的產業之旅，讓他想到去年他去紐西蘭參觀酒莊，其實彰化的葡萄莊園也能結合美食、葡葡隧道等提升產值，未來遊客可能就不是去住五星級飯店，而是去住葡萄莊園。

經綠處科長陳駿瑜說，地方創生最重要的是希望能人口回流和地方經濟發展，且中央補助未來方向也希望補助在企業端，輔導企業提升，且在疫情之後，電商更顯重要，未來農業與企業小旅行等也可以更結合電商平台來發展。