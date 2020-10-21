百人連署要果菜市場總經理下台 議員：6字罵員工的媽媽

台中市議員李中今天在市議會財政經濟業務質詢，面對面質詢台中市果菜市場總經理翁添滿，他表示議員收到150多名業者與員工陳情，要求總經理下台。員工爆料，儲備拍賣人員月薪兩萬多元「竟要試用3年！」 連員工到他的辦公影印也被迫要求寫檢討報告，對員工很 巧立名目給自發獎金，出國考察還發給一筆10幾萬獎金，匪夷所思。翁添滿表示李中指控的「全非事實」試用3年是筆誤，李中要求主管單位農業局、政風處調查。

國民黨議員李中在質詢時拿出員工與行口商等業者陳情書，共150多人連署。他指出，市長盧秀燕、所有市議員都接到員工與業者與青果工會陳情，要求撤換總經理。李中說他訪談不少人，真實性很明確。

他指出，翁添滿是前市長林佳龍任用，市長盧秀燕上任後也未換掉，希望他發揮專業。但翁知道員工爆料後，動員外縣市人脈及藍綠議員關說，希望他不要在議場質詢翁，還揚言「他也是國民黨」李中酸，如果以翁在前朝的作為，可說是「金牌臥底」但明顯已不適任。

李中指出，根據員工爆料台中果菜市場上網徵拍賣員，所訂的條件之一竟「試用3年」月薪才25875元，李中質疑果菜市場帶頭違法，條件苛刻。翁添滿日前回答議員陳政顯時表示「筆誤」，今天回答李中則說，拍賣員培訓時間很長，這包括培訓時間。李中要求政風處調查。

李中指出，翁添滿管教員工嚴格，動不動送給員工辱罵的6字真言「問候人家的媽媽」動輒要員工寫檢討報告，連有人因時間緊急，到他辦公室影印，竟被翁要求寫檢討報告。翁添滿表示沒有這回事，李中反問翁有動輒請員工寫報告嗎？翁添滿表示沒有罵員工，要求寫檢討報告「有，但很少！」李中表示，你說沒有，如果有怎麼辦？翁添滿未進一步解釋。

另李中指控翁添滿很會找機會為自己發獎金，連出國考察回來還可以給自己發一筆10幾萬元的獎金，翁添滿隨即否認，他表示應該沒有此事。