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超萌領角鴞闖入半山夢工廠體力不支 工作人員緊急救援

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
領角鴞誤闖南崗工業區興建中工廠體力不支，工作人員安置在紙箱，模樣相當可愛。圖／讀者提供
領角鴞誤闖南崗工業區興建中工廠體力不支，工作人員安置在紙箱，模樣相當可愛。圖／讀者提供

樹德企業在南崗工業區興建半山夢工廠，近日出現一隻領角鴞在工廠內高達31公尺的生命樹徘徊，因體力不支落地，被工作人員發現後安置在紙箱，由縣府農業處派人後送治療。

營造公司巫姓主任說，與樹德企業合作打造夢工廠，因為就在八卦山半山腰，施工過程有野生小動物闖入。這隻領角鴞在生命樹與樹德人講堂之間拍動振翅來回穿梭，在夢工廠天花板水管至少3天，日前因體力不支而掉落，被工作人員安置紙箱內，並通知南投縣政府，領角鴞突然造訪，讓正在趕工興建的夢工廠變得好溫馨，工作人員看到貓頭鷹可愛討喜的模樣，都相當憐惜。

南投縣農業處保育科表示，領角鴞是二級保育類動物，這隻領角鴞是成鳥，研判是因為闖入工廠，因為空間相當寬闊，找不到出口而受困，在過度飛行狀態下體力不支而下降至地面。農業處後送至農委會特有生物保育中心觀察治療，確認健康無虞後，在棲地附近的八卦山野放。

樹德企業董事長吳宜叡說，貓頭鷹在台灣南島的布農族、賽德克族被稱為送子鳥，在邵族則象徵日月潭守護神，這次營救領角鴞行動，與樹德企業創辦人吳景霖長期保育山林理念相符，希望喚醒大家共同關心土地，為台灣生態盡一分心力。

領角鴞誤闖南崗工業區興建中工廠體力不支，工作人員安置在紙箱，模樣相當可愛。圖／讀者提供
領角鴞誤闖南崗工業區興建中工廠體力不支，工作人員安置在紙箱，模樣相當可愛。圖／讀者提供
領角鴞誤闖南崗工業區興建中工廠體力不支，南投縣農業處帶回安置照顧。圖／讀者提供
領角鴞誤闖南崗工業區興建中工廠體力不支，南投縣農業處帶回安置照顧。圖／讀者提供

貓頭鷹

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