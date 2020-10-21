聽新聞
test
0:00 / 0:00
超萌領角鴞闖入半山夢工廠體力不支 工作人員緊急救援
樹德企業在南崗工業區興建半山夢工廠，近日出現一隻領角鴞在工廠內高達31公尺的生命樹徘徊，因體力不支落地，被工作人員發現後安置在紙箱，由縣府農業處派人後送治療。
營造公司巫姓主任說，與樹德企業合作打造夢工廠，因為就在八卦山半山腰，施工過程有野生小動物闖入。這隻領角鴞在生命樹與樹德人講堂之間拍動振翅來回穿梭，在夢工廠天花板水管至少3天，日前因體力不支而掉落，被工作人員安置紙箱內，並通知南投縣政府，領角鴞突然造訪，讓正在趕工興建的夢工廠變得好溫馨，工作人員看到貓頭鷹可愛討喜的模樣，都相當憐惜。
南投縣農業處保育科表示，領角鴞是二級保育類動物，這隻領角鴞是成鳥，研判是因為闖入工廠，因為空間相當寬闊，找不到出口而受困，在過度飛行狀態下體力不支而下降至地面。農業處後送至農委會特有生物保育中心觀察治療，確認健康無虞後，在棲地附近的八卦山野放。
樹德企業董事長吳宜叡說，貓頭鷹在台灣南島的布農族、賽德克族被稱為送子鳥，在邵族則象徵日月潭守護神，這次營救領角鴞行動，與樹德企業創辦人吳景霖長期保育山林理念相符，希望喚醒大家共同關心土地，為台灣生態盡一分心力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言