南投縣幸福好養生 今年70年白金鑽婚達35對

南投縣今天上午在九族文化村舉辦今年度金婚、鑽石婚、白金鑽婚暨各類楷模表揚大會活動，一同歡慶、分享最幸福感動的時刻，並祝福每位夫婦恩愛逾恆；其中全縣結婚滿70年白金鑽婚夫妻有35對，最年長的夫妻，是102歲家住中寮鄉義和村的廖寸老先生，與98歲的太太結婚超過75年。

南投縣社勞處表示，結婚50年以上是百年修來的福份，夫妻互相包容、互相扶持走過歲月，可說是現在年輕一輩的典範。今年本縣結婚滿70年白金鑽婚夫妻有35對、結婚滿60年鑽石婚夫妻有332對、結婚滿50年金婚夫婦有901對，總計有1268對楷模夫妻，由縣長林明溱伉儷與佳偶代表一同點亮喜燭祝賀夫唱婦隨百年樂，白首偕老歲壽長。

南投縣府並請各鄉鎮市公所舉薦品德高尚、立功立德、為鄰里讚譽之長青楷模、敬老楷模及老人團體績優楷模等代表，舉辦表揚並頒發楷模獎牌、祝賀獎狀，彰顯典範，以資年輕一輩學習效法。

縣長林明溱表示，縣府藉由舉辦重陽敬老的相關活動，讓民眾得以見賢思齊，帶動社會敬老尊賢傳統美德，並祝賀白金鑽婚、鑽石婚及金婚夫妻，結婚滿50年、60年及70年夫妻鶼鰈情深，白頭偕老。

生活小常識

結婚1週年-紙婚 結婚2週年-布婚

結婚3週年-皮婚 結婚4週年-絲婚/絹婚

結婚5週年-木婚 結婚6週年-鐵婚

結婚7週年-銅婚/毛婚 結婚8週年-電器婚/青銅婚

結婚9週年-陶器婚 結婚10週年-錫婚

結婚11週年-鋼婚 結婚12週年-麻婚

結婚13週年-花邊婚 結婚14週年-象牙婚

結婚15週年-水晶婚 結婚20週年-瓷婚

結婚25週年-銀婚 結婚30週年-珍珠婚

結婚35週年-珊瑚婚/翡翠婚 結婚40週年-紅寶石婚

結婚45週年-藍寶石婚 結婚50週年-金婚

結婚55週年-翠玉婚/綠寶石婚 結婚60週年-鑽石婚