彰化縣癌症篩檢送禮券 明年擴大納入沿海各鄉鎮

彰化縣政府運用台中火力發電廠撥付的促協金，鼓勵線西、伸港、和美3鄉鎮做癌症篩檢，舉辦「癌症篩檢顧健康，好康攏來領回去」活動，今年共有2萬689人次參與篩檢，經檢出920多人異常，皆持續追蹤、治療中，縣府今天舉辦抽獎，縣長王惠美表示，明年度將擴大辦理，將鹿港、福興、芳苑、大城等沿海鄉鎮都一併納入。

王惠美說，因為台中火力發電廠造成沿海地區民眾罹患癌症的比例偏高，因此縣政府運用中火回饋金，在線西鄉、伸港鄉、和美鎮等舉辦癌症篩檢，只要完成一項癌症篩檢，除能獲得一張100元健康禮劵外，更能參加1200多項的當地農特產品及神秘家電大獎抽獎活動，獲得民眾熱烈響應。

衛生局指出，此項篩檢是針對子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌及口腔癌等4大癌症，今年雖然受新冠肺炎疫情影響，但衛生局及衛生所不僅寄發篩檢通知，也利用電話邀約的模式提醒民眾接受檢查，因此參與篩檢的人非常踴躍，到7月31日，參加子宮頸抹片檢查有8615人，乳房X光攝影檢查3589人，糞便潛血檢查6275人，口腔黏膜檢查2210人，總計達2萬689人次，經檢出920多人異常，皆持續追蹤、治療中。

縣府今天上午為這項活動舉辦抽獎，包含雙門冰箱、電視、平板電腦等逾1200獎項，在律師見證下，由縣長王惠美、線西鄉長蘇韋峻、縣議員柯振杯、王國忠等人公開抽出，並現場直播。