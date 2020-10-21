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9億外埔花博園區荒廢？ 市府：明年4月蘭展後委外營運

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員施志昌、林祈烽要求市府善用花博外埔園區。記者陳秋雲／攝影
台中市議員施志昌、林祈烽要求市府善用花博外埔園區。記者陳秋雲／攝影

台中市議會財經委員會業務質詢，台中市議員施志昌、林祈烽今要求市府應儘速活化，花了9億元打造的外埔花博園區，而不是任其荒廢，未來委外經營也應納入地方創生的概念，作為地方發展的「馬達」。

農業局長蔡精強表示，市預府定明年4月在外埔園區舉辦世界蘭展，活動過後將委外OT，定位園區發展觀光工廠、農產品加工等活化外埔園區，目前均按按規劃進度。

施志昌表示，目前花博園區共3處，葫蘆墩園區、后里馬場與森林園區以及外埔花博園區。其他兩處已有規劃，但外埔花博園區在市府的業務報告與施政計畫中卻隻字未提。花博落幕至今已超過1年半，難道要任外埔花博園區持續荒廢？海線還有大安媽祖園區，他強調，甲安埔地區有加起來已有15億的建設淪蚊子館！

施志昌表示，外埔花博園區未來應該延續花博精神，作為農創園區，內容應包含農業科技展示、研發、農業體驗與食農教育以及觀光發展等符合地方需求的項目。

他也提醒，中央的地方創生是為了扭轉偏鄉人口流失的趨勢，但目前可以取得的委外經營計畫中，卻沒有把地方創生的概念納入。此外，外埔花博園區也不能只是一座園區，這樣會把它做小了，應該作為地方發展的「馬達」，從地方創生的概念著手，結合周邊發展觀光，並且在智慧農業方面也能幫助農民導入，食農教育方面也可以跟學校合作，將外埔花博園區的效益最大化！

花博 食農教育 台中市

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