配合中央種大豆賠千萬 議員：農民兩頭空

台灣五穀雜糧多仰賴進口，每年800萬噸消費量中約94%是用進口雜糧。台中市議員林汝洲指出，2015年起農糧署推動6年期的大糧倉計畫，大肚區不少農民響應，產量曾飆到全國產量第一，但糧價仍高於進口雜糧，農民購置上千萬的大豆專用播種機、無人機等，反賠上千萬元，他要求市府農業局正視，協助農民減少損失。農業局長蔡精強表示會農會研議，去化農產。

林汝洲表示，中央推動的6年大糧倉計畫看似美意，前幾年推行順利，但大豆種植面積與收購價格自從2018年以來連年下降，農民投資千萬的機具血本無歸，出車率甚至不到2015的兩成！前幾年賺的全血本無歸。

林汝洲表示，以台中市而言，2015年剛推動二期稻作轉作大豆時，種植面積一口氣從4公頃成長至99公頃，大肚區每公頃生產面積更是全國第一，每公頃可生產2600公斤的大豆，成效斐然。不過2018年以來，種植面積一路從54公頃下降至今年的10公頃，收購價格從最高的45元腰斬至今年的25元！

林汝洲說，兩名產銷班班長近日至他的服務處陳情，表示當初配合政府政策和補助，每人花了約1000萬添購機具，但政府近年來不再願意推動大豆，專用機具也無法採收其他作物，出車率不到2015年的兩成，卻還要一直付維修成本，實在是無力負擔。

林汝洲強調，未來市府若要配合中央政策，勢必要三思，否則農民投資下去卻遇到中央臨時「抽腿」豈不血本無歸，落得兩頭空？