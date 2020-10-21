「漾台中」10月號出刊！ 直擊米其林台中摘星的故事

「漾台中」10月號昨天出看！這期除精彩講述電影「同學麥娜絲」拍攝過程、消防人員登山救援技術、捷運綠線串聯大台中生活、地價調降很有感等專題，內文更嚴選米其林摘星餐廳，從銅板小吃到餐廳美食逐一介紹，不論台菜、燒烤、法式、粵菜等各式料理風格，內文一應俱全，歡迎大家一窺台中多樣飲食，體驗美食視覺享受。

台中市新聞局表示，米其林今年首度將台中納入評比，今年8月底公布「台北台中米其林指南2020」完整名單，台中共4家星級餐廳及21家必比登推介，充分滿足老饕的味蕾，「漾台中」10月號直擊摘星主廚的奮鬥心路歷程。

近年，台中充滿特色的在地景觀，成為影視取景的寵兒，濃厚的人情味更為城市風景加分，台中的進步正形塑城市新風貌，不僅捷運綠線將開通，地價稅調降更讓9成民眾很有感；台中不僅好住也好旅行，秋高氣爽正是登山好時節，此期收錄部落之旅、山域救援、登山小知識及主廚料理秋季養生餐，在歲末來臨時，養好體力，準備迎接新的挑戰。

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