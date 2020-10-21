奧萬大楓葉漸轉紅 明年元月底前入園只要100元

南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區是國內著名的賞楓勝地，隨山區天氣轉涼，園內綠葉開始變妝轉色，預估11月中旬至12月底是最佳賞楓期，但因奧萬大吊橋施工封閉至明年元月，為鼓勵遊客來訪，祭出入園門票100元優惠至元月底。

南投林區管理處指出，奧萬大擁有全國最大的天然楓香純林，時序入秋冬的楓紅景致，與全長達180米的奧萬大吊橋，同為園區內最著名的景點，非常適合國人前來踏青悠遊，更是不少遊客到奧萬大時的必訪景點。

只不過，奧萬大吊橋今年排定補強及安全監測儀器裝設施工作業，自8月20日起全面封橋，預估明年1月25日才會完工，驗收後再行公告開放時間，考量入園民眾恐略感掃興，因此將原訂10月底前入園享半票100元優惠延長至元月底。

而近期奧萬大也逐漸變妝中，山區色彩也越見豐富，奧萬大自然教育中心表示，奧萬大因位居中海拔地區，近期已略感涼意，早晚低溫也降至攝氏15度左右，所以楓香、青楓、槭樹等變色葉植物開始出現轉變，山林秋色景致也越發濃厚。

但奧萬大中心也提醒，目前楓紅情況是滾動式在進行，先紅的會先掉落，楓葉無法長留在樹上，因此現場楓況很不一定，尚未到全面楓紅似火的階段，預估11月中旬至12月底才會是最佳賞楓期，因此近期上山賞楓請保持平常心。