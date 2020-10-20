國漫館基地底定 帝國製糖廠新民街倉庫群中選

台中市政府今天指出，接獲文化部通知，選定帝國製糖廠台中營業所、台中驛第一貨物倉庫群（新民街倉庫群）為推動國家漫畫博物館計畫基地。市長盧秀燕說，花落台中，喜迎漫博。

文化部與台中市政府原計畫共構中台灣電影中心與國家漫畫博物館，但因雙方對空間規劃認知喬不攏，今年5月宣布破局。

盧秀燕6月2日率隊拜會文化部長李永得商議，雙方達成共識，文化部承諾國漫館新址優先考量台中，給台中市政府1個月期限，提出新址建議。

台中市政府秘書長黃崇典率市府各局處進行場址盤點，包括建築、都市計畫、文化資產、博物館及漫畫等領域專家學者進行多次諮詢及會勘，最後以「從國家漫畫博物館到國際漫博村」為核心概念，提出百餘頁的選址報告，將「七大文化潛力亮點」提供給文化部評估，並配合現勘。

「七大文化潛力亮點」包含有台中刑務所官舍群、台中驛第一貨物倉庫群、帝國製糖廠台中營業所、台中支局葉菸草再乾燥場建築群、秋紅谷公園、東區練武段1035地號、新實營區等。

台中市新聞局今天表示，市府接獲文化部通知，將選定帝國製糖廠台中營業所及台中驛第一貨物倉庫群作為後續推動國家漫畫博物館計畫的基地。

對此，盧秀燕表示，花落台中，喜迎漫博，展現誠意，互惠雙贏。

台中市議會今天召開財政經濟委員會，民主進步黨籍市議員邱素貞、謝明源、蕭隆澤、陳淑華聯合質詢指出，文化部初步選定帝國製糖廠台中營業所為國家漫畫博物館，但市府還有土地等問題要處理，目前經營廠商合約尚未到期，貿然解約是否合理，不解約又無法達到文化部要求，希望經發局好好處理。

台中市政府表示，帝國製糖廠台中營業所仍有委外營運契約將於民國113年到期，市府會妥善協調文化部需求與確保廠商權益。

台中驛第一貨物倉庫群目前由台鐵公司管理，並承租給在地攤商，預計110年2月合約到期後移撥給台中市政府，後續將再依程序協助文化部建置國家漫畫博物館。