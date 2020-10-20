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台中果菜農藥殘留不合格僅千分之1 議員：嚴重低估

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員吳敏濟表示，台中果菜市場農業殘留檢驗太草率。記者陳秋雲／攝影
台中市議員吳敏濟表示，台中果菜市場農業殘留檢驗太草率。記者陳秋雲／攝影

台中市議員吳敏濟今天在市議會批評台中市果菜市場採取傳統的「生化檢驗」標準過低，檢出有農藥殘留不合格率僅千分之1，相較衛生局與農業局相差近50倍，太離譜。

農業局長蔡精強表示，農業局及農糧署各自補助台中果菜公司500多萬及400多萬購買「質譜儀」預計11月可到位，3個小時就檢驗出來，若3次不合格就停此交易，查獲不合格即銷毀丶查處。

吳敏濟今天在市議會質詢指出，全市蔬果年平均消費量高達60萬噸，農業局在果菜市場和田間抽驗的不合格率5.4%，衛生局3.7%。

吳敏濟表示，台中果菜市場在今年1至7月，抽驗數多達26298件，但經生化快速檢驗法檢驗農藥殘餘量，竟只有30件不合格，不合格率僅0.11%，不合格率嚴重低估。而衛生局抽驗的範圍是超市與傳統市場，超市有品牌形象，不合格率略低於農業局屬合理。

農業局今年截至10月6日，抽驗846件，不合格46件，其中35件來自雲林、南投、彰化、台南、嘉義和屏東，其中以雲林最多，彰化其次。被重複檢驗出不合格的有青江菜、九層塔、芥藍芽、苦瓜、白蘿蔔、碗豆等。

現行法令只能轉送產地縣市政府進行產地管理，台中市政府無權裁罰，吳敏濟建議對代理盤商裁罰。

台中果菜市場預計今年11月完成第1部質譜儀驗收，熟悉操作後應會引進第2部，提高檢驗質與量以達到嚇阻的作用。

衛生局 抽驗 台中市

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