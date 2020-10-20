八堡圳農情館只休除夕 彰化二水鄉農會創造綠金奇蹟

彰化縣二水鄉農會創設100年，最近10多年面臨台灣和全球經濟急遽變化，鄉農會調整營運策略，成立八堡圳農情館，不只信用部創造利潤，供銷部和農情館也有盈餘；鄉農會今天公布百年慶祝活動，期待民眾更進一步認識二水鄉，選購農產品以增進農民收益。

二水鄉農會今天擺出芭樂、白柚、紫茄、紅龍果、白玉苦瓜，為本月25日百周年慶動態展演活動宣傳農民市集，當天還有龍眼蜜、咖啡及生鮮蔬果等小農優質產品。

二水鄉農會總幹事蔡文琳2009年3月9日上任，清查各部門財報，訂定開源節流方案，例如穀倉貯放農政單位核准進口的進口米，農會收取管理費，另向養豬戶收取毛豬運銷的手續費，積極幫農民運銷蔬果以收取相關費用；推動各項新政僅約一年，農會供銷等部門都出現盈餘。

4年前蔡文琳打算開設全年無休的八堡圳農情館，員工看法分歧，經多次開會和溝通，農情館開張營業僅8個多月，30名員工每人分紅約1萬元，證明只要行銷方向正確，產品品質好，農特產品照樣賣出亮麗業績。

向來被視為基層農會金雞母的信用部，2009年二水鄉農會信用部盈餘18億餘元，現今28億元，逾放比也從25%下降到0.16%。蔡文琳說，一切來自理監事會與全體員工的努力，農會感謝社會大眾用行動支持，未來仍需民眾相信農會，願意買農會產品，農會才會走得更長遠。