治療師城鄉差距大 中山醫學大學生下鄉幫學童健康篩檢

偏遠區域醫療資源有限，中山醫學大學醫學科技學院今天組成團隊到彰化線西國小提供學生健康篩檢服務，出動60多名大學生幫200多名小學生檢測視力、聽力語言檢測、扁平組檢查等，讓學生更了解自己的身體狀況。

中山醫學大學團隊針對線西國小一年級學生進行一對一語言、聽力及足部檢查，高年級學生則是視力、足部檢查，中山醫大還出動學校的聽力檢測車輛，請來驗光師，提供20到30副眼鏡給學生配戴。線西國小校長陳龍彬說，對偏遠學校來說是相當難得的機會，透過專業檢測了解學生狀況，檢測結果可讓家長評估是否進一步治療。

衛福部補助國家衛生研究院完成「2030兒童醫療與健康政策建言書」，台灣未來需朝向優化兒童的醫療照護。中山醫學大學醫學科技學院長李明偉說，學童語言發展遲緩、生長遲緩都要早期發現早期治療，但偏鄉、隔代教養較容易被忽略，家人也未必知道有辦法帶孩子去檢查、治療。

治療師能從事的工作多元，城鄉特殊教育投入人力較少，今年透過教育部高教深耕計畫，學校下鄉提供相關服務，灌輸學生對自己健康的認識。學生近期到梨山環山部落，下周到雲林特教學校，特教生對於專業人力更急迫。