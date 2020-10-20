無視公園遊具施工警示 家長竟攜童屢闖玩耍

為改善市區公園遊憩功能，南投縣埔里鎮公所進行長壽公園整建工程，並增設沙坑、鳥巢鞦韆等共融式遊具。近期雖陸續完成，但尚未驗收，卻頻有家長無視警示公告和封鎖線仍帶孩子進入遊玩，成最壞示範；公所籲勿擅入，將加強勸導。

埔里公所指出，位在北門里的長壽公園佔地逾600坪，但公園內過去僅有涼亭、綠樹和少許健身設施。為改善提升遊憩功能，今年透過「城鎮之心」計畫向中央爭取400多萬元補助，整建現有設施，並增設共融式遊具，盼成市區公園示範點。

未料，該工程卻是一波三折，先是被鄰近居民陳情抗議，稱公園裡遮陽棚架支柱直對民宅，恐影響住家風水，因此重新遷移施作，導致原訂10月8日完竣的工程延宕。近期又傳出施工現場屢遭家長帶小孩闖入遊憩玩耍，而有安全疑慮。

埔里公所表示，長壽公園內多數遊憩設施雖已設置完成，但尚未驗收，細卵石沙坑遮陽棚架、涼亭整建工程則還在施作，園內仍堆放大量工具建材，因此設有封鎖線，並張貼禁止使用公告，呼籲民眾請勿擅自進入，也將加強巡視勸導。

至於遮陽棚架風水問題及完工開放時間，公所則表示，考量地方多次反映和居民感受，決定遷移調整，而涼亭建材還在備料中，整體工程預計能在月底完工，待後續驗收完成後，就會盡快開放供大眾使用，施工期間請民眾見諒，並耐心等候。