新北17座寵物公園台中僅1座 市府：新規劃3座加速建置

台中市議會今天進行財政經濟農業質詢，市議員楊典忠質疑，台中縣市合併10年來，僅在前市長胡任內建置1座寵物公園，台中登記的寵物約35萬隻，市府速度太慢了。

身兼台中市動保諮詢委員會主任委員的副市長令狐榮達表示，雖然他沒去過泉源寵物公園，但應該和一般寵物公園一樣，有草地可讓寵物跑跳，未來有需求的話，應會增加設置。

農業局長蔡精強表示，目前寵物運動公園在東區泉源公園開放使用，規畫中的寵物公園包括太平區公5公園、南屯區文心森林公園、后里區環保公園。台中市未來會有4座寵物公園，除后里寵物公園因在動物之家旁邊，由農業局管理外，其他3座都在公園裡面由建設局管理。

楊典忠說，六都中，新北市有17座，台北市、桃園市各有5座，台中合併10年卻還是只有一座寵物公園，與高雄丶台南並列。市府宣傳會積極打造寵物公園，但會勘快一年沒消息，他呼籲市府應重視寵物的活動範圍、友善空間，不要口惠實不至。