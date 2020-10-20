集集大山住戶告別飲用山泉 公所伸援助有自來水

南投縣集集鎮散居集集大山的零星住戶一直沒有自來水可用，鎮公所回應居民需求，與台水公司、林務局合力完成自來水延管工程，今天舉辦通水儀式，解決當地14個用戶多年困擾。

集集大山一帶居民因早期山泉水豐沛，自行設管線接用山泉水，用水尚無虞，但近年因氣候變化，遇乾旱年即有山泉水不敷使用情形，加上人口外移及老化嚴重，現住戶巡查山泉水管線越來越困難，因此，居民便向集集鎮長陳紀衡提出接用自來水需求。

經集集鎮公所、台灣自來水公司、林務局合作，位處集集鎮偏遠角落的富山里大坪巷這14戶居民終於有自來水可用，鎮公所今天舉辦自來水延管工程通水啟用儀式，14戶居民都對鎮公所、台水公司、林務局表達謝意，也肯定打開水龍頭就有穩定、乾淨水源可用。

陳紀衡指出，住在較高海拔集集大山的住戶，因零星散居山上，埋設自來水管線經費龐大，加上埋設管線若經過私人土地，常因地主無償提供埋管意願不高而協調不成，導致集集大山一帶不易接用自來水。

陳紀衡表示，這14戶距離自來水幹管遙遠，接管費高達新台幣百萬元，且管線行經土地多屬林務局管轄，集集鎮公所與水公司、林務局多方協調，由水公司報請經濟部水利署補助工程費307萬元、集集鎮公所免收路修費，並協調租用林務局用地，讓工程順利完工。

陳紀衡說，自來水幹管連接到用戶外線，仍需用戶自行負擔施設費用，但部分用戶認為費用過高，導致就算自來水幹管埋設完成，用戶申請接用自來水意願仍低，這次配合延管工程，集集鎮公所減免收取居民需負擔的用戶外線埋設路修費，提升居民接水意願。

台灣自來水公司第四區管理處指出，集集鎮大坪巷自來水延管工程埋設管線全長1370公尺，管材為新式延性鑄鐵管，耐震、延展性佳，防漏效果也優於塑膠管，使用年限逾40年，讓居民用水更安心。