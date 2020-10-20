交通部將履勘中捷綠線 盧秀燕：若通過年底通車

台中捷運綠線完成初勘後，交通部將於25日進行履勘，台中市長盧秀燕今天表示，如果通過履勘，即可報請交通部核發營運許可，預計年底前通車。

台中市政府今天移師南屯區公所召開市政會議，盧秀燕在會中向與會的南屯區里長指出，南屯區為台中市近年新興發展商業區，境內擁有美食餐廳聚落、大型連鎖商店、公共休閒綠地，預計今年底通車的台中捷運綠線，其中4站就位於南屯區，吸引許多人口移入。

盧秀燕說，她上任以後對各項建設秉持「開不了工的要開工、完不了工的要完工」，捷運綠線歷經11年工期，將於25日接受交通部最後履勘，若履勘順利通過，預計年底前就可通車，不僅成為南屯區重大交通建設，也是桃園以南、高雄以北第一條捷運。

迎接交通部履勘考驗，台中捷運公司董事長林志盈表示，中捷公司19日動員近500人，在北屯區四維國小站及文心崇德站進行大規模演練，模擬列車在站間起火及旅客在車站縱火，如何疏散旅客、成立自衛消防編組、通知警消支援等措施，盼藉由模擬演練強化第一線緊急應變能力。

林志盈指出，捷運綠線自8月7日完成初勘後，平均每週進行6場次模擬演練，演練主題包含行控中心監控系統功能異常、地震、列車站間故障等，昨天進行大規模演練，將檢討過程並精進改善項目，未來若遇各項事故，將可妥善處置，迅速讓列車恢復運行。

林志盈說，如果能順利通過交通部的履勘，只要收到交通部核發的營運許可通知書，中捷綠線最快11月底就能展開試營運，提供民眾實際搭乘體驗。