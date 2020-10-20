台中露營目前僅12處 議員：相對全市281萬人太少了

露營活動越來越夯，台中市議員林祈烽說，台中市人口281萬，但市府公布的合法露營場所只有17處，明顯偏低。農業局長蔡精強表示，中央檢討農地是否開放露營。

上月發生南投武界河床露營意外事件，國人關心台灣到底有哪些合法又安全的露營活動場所？議員林祈烽、施志昌和鄭功進聯合質詢，問主管機關農業局長蔡精強，台中市到底有幾處合法的的露營場地?交通部觀光局公佈14處，到底哪個數字正確？

林祈烽表示，市府觀旅局在武界露營意外後，公布台中市有17處的露營場所，包括大安濱海樂園露營區、外埔中華民國農會休閒綜合農牧場、中正露營區、福壽山農場、武陵農場等等。不過有4處是停業中或未開放，另有一處只供學生團體使用沒有對外開放，民眾可以露營的地點只有12處，場地明顯不足。

林祈烽指出，目前台中市取得休閒農場許可登記證的業者有36家，籌設中的休閒農場也有26家，總計62家的休閒農場中，有多少家提供「合法又安全」的露營場地？

農業局長蔡精強說，農地目前還沒有開放可以設露營區，中央正在檢討修法看是不是可以把露營納入農地可以使用的項目之一，未來如果開放，露營場地就可以增多；至於台中市到底有幾處合法的露營場地？蔡局長表示，農業局管轄26家合法休閒農場，僅有8家有提供露營場地。

林祈烽希望副市長令狐榮達召集統籌各部門，提供正確的露營場地資訊給國人哪些是合法？哪些是不合法的？統統要公布，並設法輔導不合法的業者朝合法化改進，讓露營成為國人安全又健康的戶外休閒活動。