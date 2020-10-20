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一生傳奇留人間 員林家商藝廊展出老頑童劉其偉繪畫

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
劉其偉的長媳王永元為員林家商校長陳定宏導覽畫作內容。記者簡慧珍／攝影章
劉其偉的長媳王永元為員林家商校長陳定宏導覽畫作內容。記者簡慧珍／攝影章

「以前我們都稱教授是老頑童。」國立員林家商校長陳定宏談起素描老授劉其偉，彷彿回到大學時光，今天劉其偉的兒子和兒媳劉怡孫夫婦出席劉其偉紀念特展，陳定宏說，看到劉怡孫穿卡其色衣服、叼著煙斗，好像看到老師藝術家模樣，散發灑脫和豁達的氣息。

劉其偉是陳定宏就讀中原大學時的日語與素描教授，民國元年出生的劉其偉指導陳定宏，那時已經75歲，「我和同學都稱呼劉老師是『老頑童』，年過七旬，生活態度如此從容。」陳定宏說。

劉其偉一生充滿熱情和冒險精神，曾經擔任電機工程師，1965年越戰期間，他到越南參與美軍機場軍事工程設計，在叢林間發現萬物生生不息的生命力，70歲起多次深入婆羅洲、非洲、大洋洲的叢林部落探，86歲受聘擔任國家公園森林警察，最讓他喜愛的身分就是金門、玉山、雪霸國家公園的榮譽森林警察，定居新店市獲頒贈第一號榮譽市民紀念證。

陳定宏表示，劉其偉38歲自學繪畫，早期以寫實的人物及風景為主，眾多畫作之中，有一種「婆憂鳥」經常出現在他的畫裡，這隻虛構的鳥是他祖母創造出來的，編成故事，陪伴他度過童年許多夜晚，安撫由祖母隔代養育成長的劉其偉；這次展覽，不但有婆憂鳥的畫作，還有劉怡孫親手做的放大版公仔。

今天婆憂鳥公仔成為最有人氣的合影對象，出席員家藝廊「畫布的探險—劉其偉紀念展」的來賓都和婆憂鳥同框，並由他的長媳王永元導覽50幅畫作，現場擺放18本畫冊。陳定宏表示，恩師劉其偉2002年去世，留下一生傳奇及創作媒材多元，畫作蘊涵純真與詼諧，同時傳遞熱愛生命、環境的思想，期待參觀者都能愛護生命和環境。

劉其偉的後代成立財團法人劉其偉文化藝術基金會，借展相關作品，陳定宏希望學生和參觀者欣賞劉其偉的獨特藝術創作，並體會「生命要用才有價值。用它，等於活著，做了，也才是活到了。」從中汲取劉其偉畫作所蘊含的人生哲學。

員林家商舉辦一生充滿傳奇的劉其偉教授紀念展。記者簡慧珍／攝影
員林家商舉辦一生充滿傳奇的劉其偉教授紀念展。記者簡慧珍／攝影

警察 國家公園

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