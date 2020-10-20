防車禍 彰139線常肇事路段速限從50降為40公里

彰化縣警察局今天宣布，彰139線從台74甲線路口到瑩光橋路段，明天起速限從時速50公里降到40公里，警方指出，該路段起伏且多彎，車輛常因車速過快偏移車道發生車禍。

彰化縣警察局發出新聞稿說明，經過重新檢討，決定將彰139線大彰路從台74甲線路口到瑩光橋路段，速限從原先的時速50公里降低到40公里。

警方指出，降低速限的路段全長4公里，由於該路段路面多起伏且彎道多，車輛一旦速度過快，容易偏移車道發生車禍。

彰化縣警察局交通大隊長林世明指出，大彰路常有重型機車超速發生車禍，速限調降後，現場已完成標線、標誌的設置，也在路面鋪設大型明顯的速限標誌，提醒駕駛人遵守規定。

林世明說，139線發生的交通事故肇事原因以超速行駛及跨越雙黃線違規駛入來車道為主，警察局在一個月的宣導期間已經加強宣導，屆時將會依新的速限規定來測速執法，呼籲民眾以安全為考量，遵守速限規定行駛，確保行車安全。