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跟著米粉去旅行 來芬園米粉節品嘗異國米粉料理美味

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
2020芬園米粉節活動本月24日上午9時30分起到下午4時在環保公園舉行，芬園鄉公所今天為活動舉辦宣傳，歡迎全台民眾前來參加，體驗芬園米粉的美味與多樣性。記者劉明岩／攝影
2020芬園米粉節活動本月24日上午9時30分起到下午4時在環保公園舉行，芬園鄉公所今天為活動舉辦宣傳，歡迎全台民眾前來參加，體驗芬園米粉的美味與多樣性。記者劉明岩／攝影

新冠肺炎疫情影響，民眾出國旅行不方便，彰化縣芬園鄉本月24日在環保公園登場的芬園米粉節活動，要大家「跟著米粉去旅行」，除在地婆媽創意米粉料理外，不用出國還可以品嘗異國風味米粉，進而體驗芬園米粉的美味與多樣性。

芬園米粉產業發達，卻長期以來都為人作嫁衣，像目前聲名最響亮的新竹、埔里米粉，其實是芬園生產，米粉、鳳梨與荔枝即號稱是芬園三寶，此次除了展示米粉外，還展售荔枝乾等農特產品，世界麵包冠軍吳寶春就是以芬園荔枝乾做為材料，讓芬園荔枝乾大出鋒頭。

芬園鄉長林世明今天為2020芬園米粉節活動宣傳時，表示活動現場規畫「社區婆婆媽媽創意米粉料理賽」，活動後，還提供料理食譜供民眾作為料理參考；此外在「世界風米粉免費品嘗攤位」中，更打破傳統印象，將芬園米粉與世界各國知名美食完美結合，如 : 新加坡肉骨茶、泰式打拋肉、越南河粉、墨西哥Taco等，期待碰撞出嶄新口感。

林世明說，芬園米粉節活動結合靜芬社區牛屎崎生態園區特有的獨角仙復育活動、楓坑社區百年米粉特產，還有「米芬遊樂世界主題闖關」，更適合親子一同參與，要讓大家更了解芬園點滴。

2020芬園米粉節活動是本月24日上午9時30分起到下午4時在環保公園舉行，芬園鄉公所準備1000份芬園米粉料理與500份芬園米粉禮袋，要讓民眾一飽口福，有吃有拿，希望讓民眾好好品味芬園米粉與玩味芬園鄉。

2020芬園米粉節活動本月24日上午9時30分起到下午4時在環保公園舉行，芬園鄉長林世明歡迎全台民眾前來參加，體驗芬園米粉的美味與多樣性。記者劉明岩／攝影
2020芬園米粉節活動本月24日上午9時30分起到下午4時在環保公園舉行，芬園鄉長林世明歡迎全台民眾前來參加，體驗芬園米粉的美味與多樣性。記者劉明岩／攝影
2020芬園米粉節活動本月24日上午9時30分起到下午4時在環保公園舉行，芬園鄉長林世明歡迎全台民眾前來參加，體驗芬園米粉的美味與多樣性。芬園鄉公所提供
2020芬園米粉節活動本月24日上午9時30分起到下午4時在環保公園舉行，芬園鄉長林世明歡迎全台民眾前來參加，體驗芬園米粉的美味與多樣性。芬園鄉公所提供
2020芬園米粉節活動本月24日上午9時30分起到下午4時在環保公園舉行，芬園鄉長林世明（左3）歡迎全台民眾前來參加，體驗芬園米粉的美味與多樣性。記者劉明岩／攝影
2020芬園米粉節活動本月24日上午9時30分起到下午4時在環保公園舉行，芬園鄉長林世明（左3）歡迎全台民眾前來參加，體驗芬園米粉的美味與多樣性。記者劉明岩／攝影

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