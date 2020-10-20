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帝國糖廠建國漫館預定場址 議員：妥善處理解約爭議

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員邱素貞(右一）要求經發局妥善處理帝國糖廠問題。記者陳秋雲／攝影
台中市議員邱素貞(右一）要求經發局妥善處理帝國糖廠問題。記者陳秋雲／攝影

文化部指定台中東區帝國糖廠丶台中驛第一貨物倉庫群為「國家漫畫博物館」預定場址，市議員邱素貞指出，市府未來恐提前與OT廠商解約，她提醒經發局審慎處理，應兼顧維護廠商權益，又不影響國漫館的設置。經發局長張峯源承諾積極處理，維護廠商的權益。

市議員邱素貞、謝明源、蕭隆澤、陳淑華20日聯合質詢表示，文化部與台中市政府原計畫共構中台灣電影中心與國家漫畫博物館，但對空間規畫認知沒有共識，今年5月宣布破局。

今年8月底，文化部初步選定台中東區的帝國製糖廠台中營業所丶台中驛倉庫群為國家漫畫博物館可能預定地，但台中市政府須處理土地、OT提前解約等問題，才能正式決定地點。

邱素貞指出，帝國製糖廠台中營業所，去年4月移交經發局採OT方式委廠商營運，如文化部選定國家漫畫博物館場址，勢必要與OT廠商解約，但經營廠商合約尚未到期，一旦貿然解約，對廠商不公平，不解約又無法達到文化部要求，恐陷入兩難，議員們希望經發局好好處理。

經發局長張峯源表示，去年12月市府正式與廠商簽訂合約，到113年止，依照契約的規定，解約一般經過調解、仲裁與訴訟，但不希望走到這種程序，希望彼此在合議之下，配合中央的政策，將國漫館興建起來。經發局將積極處理，維護廠商的權益。

帝國糖廠台中營業所被指定國漫館塲址之一。圖/取自臉書
帝國糖廠台中營業所被指定國漫館塲址之一。圖/取自臉書

文化部 博物館 邱素貞

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