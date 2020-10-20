總統盃業餘高爾夫球賽南投登場 林明溱行銷南投觀光

第19屆總統盃業餘高爾夫隊際邀請賽今天在南投縣名間鄉松柏嶺高爾夫球場舉行，全國32個高爾夫球俱樂部、近200名選手參賽。南投縣長林明溱致詞，多運動有助身心健康，身體要好也要多出遊，南投有許多美麗的景點，歡迎選手在南投多玩幾天，感受南投的美。

總統盃業餘高爾夫球賽，在32支參賽隊伍進場後，名間鄉三光國中的戰鼓表演中揭開序幕，在創會長辜寬敏見證下，第18屆主辦的南一球場，將大會旗及冠軍獎盃交予松柏嶺高爾夫球場董事長林瑞斌，接著選手代表宣誓，將進行兩天的比賽。

林明溱說，松柏嶺球場環境優美，安全又乾淨，是喜愛高爾夫運動人士的好選擇，連接名間市區到球場的縣道投42線，同時也是前往七星陣地公園景點，以及附近茶園農民運輸茶葉的必經要道，全長約9公里路段因年久失修，縣府已重新鋪設AC路面，提升道路品質，相信對觀光及產業發展都有很大的幫助，也讓外地參賽選手對南投有更好的印象。