竹山外埔橋積水有解 行政院中辦：明年元宵節後開工

解決竹山外埔橋邊道路遇水則淹現象，行政院中部辦公室完成現勘後，與鄉親交換意見，並與公路總局等單位確認改建橋梁細節，宣布明年元宵節後就能施工，預計明年10月完工。

執行長蔡培慧表示，外埔橋比鄰國三竹山交流道，每逢假日車多，萬一遇到豪大雨，淹水時常造成車輛回堵或車禍發生，是當地民眾多年來的痛，因該處涉及9家管線單位，開工配合各家遷徙所需的時間跟人力配置，同意明年元宵節節前開工，拓寬後，橋寬也將由原來的4.3公尺拓寬一倍到8.7公尺。

南投縣議員蔡孟娥說，外埔橋的通洪斷面很狹窄，兩側樹木蓊鬱，枯枝及落葉長期堵塞河道，只要遇到強降雨，大量雨水就容易溢出路面，拓寬改建是附近鄉親20年來的期盼，很高興行政院中辦整合各單位及促成經費，讓積水交通問題有解。