幫助南投弱勢兒童脫貧 家長存款到專戶將補助同等金額

為鼓勵弱勢家庭定期儲蓄，南投縣政府開辦「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，家長每月存入500元、1000元或1250元等金額，縣府會存入同額款項至孩子年滿18歲止，南投縣符合資格的兒童共1096人，但申請人數502人，僅達46%，縣府呼籲家長積極參與，為孩子將來發展累積資源。

南投縣社會及勞動處長林志忠說，「兒童及少年未來教育與發展帳戶」是針對符合低收入戶、中低收入戶及長期安置的兒童及少年所開辦的儲蓄專戶，可透過低收入戶或中低收入戶申請增列新生兒列冊資格、辦理嬰幼兒營養品代金，以及一併申辦兒少教育帳戶。提升兒童可以享有平等的良好教育與生涯發展機會，並建立家庭理財儲蓄之觀念。

開戶後，不僅可以獲得1萬元開戶金，家長可依經濟狀況選擇每月500、1000或1250元存款金額，只要每月存入定額的存款，縣府也會加碼同等金額錢存入帳戶，孩子年滿18歲時，最高可以有54萬元存款，作為接受高等教育、創業及就業之用。

截至109年9月，符合申請資格計1096人，申請人數502人，申請率46%。為獎勵家長為子女儲蓄也能繼續持之以恆，縣府規劃辦理一系列親子活動，邀請繳存率達90%的家庭旅遊，鼓勵更多家長為孩子將來發展做好規畫。

社勞處表示，縣府推動一系列脫貧措施，如以工代賑、弱勢家庭第二代青年學子暑期工讀、弱勢家庭資產累積發展個人帳戶，希望透過就業自立、資產累積等方式，協助弱勢家庭脫離貧窮。詳細內容可電049-2244468洽詢。