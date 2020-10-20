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有效防疫！南投縣10月上旬腸病毒就診下降87%
南投縣民眾仍持續排隊施打流感病毒疫苗，但依據衛生局腸病毒疾病監測資料顯示，至今年10月上半月止資料統計，腸病毒因民眾掌握防疫衛生習慣，腸病毒門診就醫共計1562人次，和去年門診就醫1萬2679人次相比，同期下降87.7%。
南投縣衛生局指出，新學期開學後，全縣持續預防新冠肺炎病毒，各校在開學前也做好防疫準備工作，做好校園內消毒、勤洗手外，更建議同學下課後，還是要先洗手再回家，可避免將病菌帶回家中個半；1個半月下來果然有明顯成效，腸病毒就診數字大幅下降達87.7%。
衛生局疫管科表示，目前確定新型冠狀病毒以直接接觸帶有病毒的分泌物或飛沫傳染為主，除了近距離、密閉空間、長時間接觸人群可考慮戴口罩外，「勤洗手」是預防傳染病（病菌、病毒）最簡單、最有效又經濟的方法；倘家中若有年長者、慢性病或抵抗力較弱者（如嬰幼兒），洗手返家尤為重要，若是返家後能換上衣物也可以隔絕由外帶回的病菌。
因應防疫，建議學校注意教室環境衛生及通風外，更要不時進行同學的體溫量測，及注意是否有發燒，咳嗽或呼吸困難等不適症狀監測，並教導學生遵守勤洗手5時機，分別是吃東西前、看病前後、如廁後、咳嗽及打噴嚔後、任何時候手部髒時，盡量避免用手觸摸眼、口、鼻，可減低病菌、病毒造成身體傷害。
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