24、25日二水鄉農會慶百年 農耀百年藝展風華等你來

彰化縣二水鄉農會100歲了！鄉農會今天在八堡圳農情館搓湯圓、無人機起飛拉開「農耀百年．歡喜登場」紅布條，為2020 百年農耀八堡傳情活動暖身，24日開幕日有曳引機繞鄉，24日到31日在農情館靜態展出董坐石硯藝術展、二社田社大二水區學員作品等展覽，25日有音樂表演和農民市集，邀請民眾攜老扶幼共享二水鄉農會百年喜慶。

慶祝活動通常舞獅舞龍，二社田社大學員表演「阿爸牽水牛」，象徵二水鄉以農立鄉，相當特別。副縣長洪榮章代表縣長王惠美致詞，除了祝福二水鄉農會成立100年也服務農民一世紀，還說他曾在溪湖鎮農會工作，深知基層農會對農民的重要性，期許二水鄉農會和農作作伙，穩健邁入另一個世紀。

鄉農會搬出大桌舉辦搓湯圓，婆婆媽媽洗完手，一擁而上施展手藝，副縣長洪榮章和鄉農會理事長蔡瑞祥、常務監事董松江、總幹事蔡文琳抓起糯米糰，雙手忙著搓湯圓，眾人開玩笑說副縣長最會「搓湯圓」，洪榮章連忙澄清會做農事，當然會「搓」食用的湯圓，眾人哈哈笑。

二水鄉農會百年農耀八堡傳情的兩天活動，第一天24日下午2點開始，鄉農會和農民出動大型曳引機繞鄉，茆國鎮掌中戲熱鬧開演，農情館內舉辦董坐石硯藝術展與二社田社大二水區學員、田中窯、自然色手作坊的作品，展期至31日，免費參觀。

農情館戶外廣場25日上午9點到下午2點，舉辦農民市集、禽畜蛋肉品品嘗、爆米香與仙草DIY；草地音樂會上，「阿爸牽水牛」再次演出，還有管弦樂團表演，鄉農會上下午各舉辦一場摸彩助興。