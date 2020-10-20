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水彩畫家鄭開翔12幅畫作 帶領遊客跟著畫布遊參山

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
歇心茶樓。圖／參山處提供
歇心茶樓。圖／參山處提供

交通部觀光局參山國家風景區管理處今年首度與水彩城市速寫畫家鄭開翔合作，今日起舉辦「跟著畫布去旅行、小開老師帶您遊參山」活動，遊客只要尋著鄭開翔筆下12處參山景點合影後上傳，就有機會獲得電動自行車、Switch遊戲主機等多項好禮。

參山處長柯建興說，為響應脊梁山脈旅遊年，特別邀請鄭開翔來到獅頭山、梨山及八卦山風景區轄內12個景點進行速寫，透過獨到的繪畫觀點、流暢的水彩技法與美麗溫暖的色調，來呈現參山國家風景區轄內多元的旅遊資源、觀光產業、歷史人文與自然生態，希望透過鄭開翔的創作，鼓勵民眾出外踏青旅遊，從畫布中的景色實際深入探索地方特色景點與美食，進而更認識參山國家風景區。

鄭開翔是台灣第一位以水彩技法，並以系統化方式記錄台灣街屋文化的全職藝術家與城市速寫畫家，擅長速寫、水彩技法，提倡「用繪畫代替照相打卡」，並曾榮獲台灣世界水彩大賽、台灣國際藝術協會第17屆金藝獎水彩類獎項，畫展足跡遍及台北、大阪、廈門、新加坡等地。

參山處指出，本次活動將結合鄭開翔12幅畫作，透過線上（活動網站）與線下（實境）舉辦虛實整合活動，民眾只要尋著鄭開翔筆下所描繪的參山12處景點，實際走訪並與畫作中的景點合照，上傳至活動網站，就有機會獲得電動自行車、Switch遊戲主機、Timberland背包、限定手繪桌曆等多項好禮。

上傳越多景點合影，就能獲得更多抽獎機會。活動自即日起至11月30日止，中獎資訊將於12月7日公布在參山國家風景區Facebook粉絲專頁及官方網站最新消息區，更多活動詳情，可上https://trimountain.iscom.com.tw/ 活動網站查詢。

參山處邀請水彩城市速寫畫家鄭開翔來到獅頭山、梨山及八卦山風景區轄內12個景點進行速寫。圖／參山處提供
參山處邀請水彩城市速寫畫家鄭開翔來到獅頭山、梨山及八卦山風景區轄內12個景點進行速寫。圖／參山處提供
參山處邀請水彩城市速寫畫家鄭開翔來到獅頭山、梨山及八卦山風景區轄內12個景點進行速寫。圖／參山處提供
參山處邀請水彩城市速寫畫家鄭開翔來到獅頭山、梨山及八卦山風景區轄內12個景點進行速寫。圖／參山處提供
八卦山大佛風景區。圖／參山處提供
八卦山大佛風景區。圖／參山處提供
參山處邀請水彩城市速寫畫家鄭開翔來到獅頭山、梨山及八卦山風景區轄內12個景點進行速寫。圖／參山處提供
參山處邀請水彩城市速寫畫家鄭開翔來到獅頭山、梨山及八卦山風景區轄內12個景點進行速寫。圖／參山處提供

國家風景區 電動自行車 大阪

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