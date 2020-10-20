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敬老愛心卡補助搭小黃 盧秀燕：提高到85元

中央社 / 台中20日電

台中市敬老愛心卡在台中市長盧秀燕上任後，將補助長輩搭乘計程車的補助改為單趟補助50元，重陽節將屆，盧秀燕今天宣布，單趟將提高到85元，待市議會通過預算後明年實施。

台中市65歲以上長輩及55歲以上原住民，可申辦敬老愛心卡，每月有新台幣1000元額度，可搭公車、計程車、到合約門診就醫及在國民運動中心使用等，市府表示，全市目前約有44萬人持敬老愛心卡。

在前台中市長林佳龍時代，長輩持敬老愛心卡搭乘計程車補助可全額扣除，盧秀燕上任後，將敬老愛心卡搭乘計程車的補助改為單趟補助50元，由於台中市計程車起跳價為85元，補助大幅減少，長輩搭乘計程車的意願降低，各界建議補助提高的聲音不斷。

盧秀燕上午在市政會議中指出，她上任時，敬老愛心卡每月1000元，搭乘計程車補助無上限，1年支出40億元，由於市府重新恢復老人健保補助，1年經費約20億元，因為財政窘困，舉債空間快到天花板，只好將敬老卡搭計程車每趟補助改為50元，已是六都補助最高，和台北市一樣。

盧秀燕表示，由於她是民代出身，瞭解這樣還不夠，有些長輩還是要搭計程車，因此市府調整財政，經過一年努力，今年財政好轉中，因此敬老愛心卡補助搭乘計程車，單趟從50元提高到85元，讓長輩交通更方便，只要財政愈好，敬老卡補助就會繼續提高。

盧秀燕強調，預計明年起將敬老卡搭計程車的單趟次抵扣金額調高至85元起跳價，市府已編列約7億元預算，將全力爭取台中市議會支持，預算通過後明年起就可實施。

計程車 愛心 盧秀燕

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