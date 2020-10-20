台中老樹7年死38棵 議員：修剪須自費提計畫惹民怨

台中市被指定保護的老樹1142棵，在私人土地上約334棵，民進黨台中市議員張耀中、張玉嬿、謝志忠與王立任聯合質詢指出，台中市樹木保護自治條例制定距今8年半，老樹死了38棵。批農業局「只管不理」僅編列緊急搶修，日常修剪局一塊錢也沒編，地主須自費且修剪前還要提計畫，讓地主感覺被指定老樹看來得不償失。農業局表示會檢討改進。

全台中市29個行政區，1142棵受保護樹木，公私比例約7:3，在私人土地上約334棵。張耀中直指，從2019年來，市府已解列38棵老樹，18棵因感染褐根病死亡，其他因天災折斷或其他菌類感染，顯示民眾無力照顧，因為在私人土地上，修剪要提計畫自行出錢，平常還要自己顧環境，什麼都所有權人自己來，難保沒讓受保樹木安樂死，自動解列省得麻煩。

張耀中說，台中市2013年訂定台中市樹木保護自治條例，但列管後，農業局只管不理，僅對土地所有權人做地價稅的補償及相關容積轉移等獎勵，對保護樹木看不到動作。

張耀中指出，從預算來看，109年補助受保護樹木的地價稅70萬，另緊急搶修加上改善維護預算約730萬，日常修剪一塊錢都看不到，實施自治條例至今，農業局只有2人執行，自治條例規範的表揚活動、成立樹保基金等都未實施。

張耀中建議，「台中市樹木保護自治條例」制定8年以來有很多保護面向被忽略，農業局應儘速提出修正，好好保護城市的老樹。

農業局長蔡精強表示，會檢討政策，爭取預算維護、照顧老樹。農業局指依「台中市樹木保護自治條例第7條」規定，樹木修剪維護若超過全樹冠25%，以及造成直徑5公分以上切口時，需依規提送樹木修剪計畫，經樹木保護委員會審議通過後才可進行；對於樹木若有不當生長情況，導致民眾安全疑慮，將檢討列管保護的適宜性，兼顧樹木保護與居家安全。