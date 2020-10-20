幼兒流感接種偏低 彰化衛生所周二僅提供6歲以下接種

公費流感疫苗需求大，彰化縣控管配發數量，從10月16日起衛生所施打公費對象僅針對6歲以下幼兒、65歲以上長者、罕見疾病、重大傷病等，彰化衛生局評估目前6歲以下幼兒接種率偏低，公告安排民眾分流施打，全縣衛生所每周二全天限接踵6歲以下幼兒，不提供65歲以上長者。

彰化市南西北衛生所今天上午許多家長帶著小孩來接種疫苗，但仍有不少長輩前來詢問，衛生所人員請他們改天再來，但現在限額控管，一天大約只有40支數量，僅施打半天就沒量了。

彰化衛生局為方便長輩，規劃503站社區接種站，提供65歲長輩施打公費流感疫苗，彰化衛生局長葉彥伯說，目前進行三分之一，加上醫療院所施打狀況，全縣老人已經有40%施打率，預計社區設站全數全數完成，長者施打可以達到55%目標。

葉彥伯表示，目前6歲以下幼兒接種率偏低，不到往年一半，6個月以上到三歲幼兒，目標值要達40%以上，現在連15%都不到，因此實施衛生所周二限6歲以下幼兒施打。

因衛生所每周二都打幼兒預防接種，打幼兒疫苗的特別多，已經早早就預約家長在星期二帶幼兒來打流感疫苗，不必多跑一趟，希望民眾配合分流，其他合約醫療院所仍維持65歲以上及6歲以下幼兒，65歲以上長輩可到合約院所打或到社區設站打。