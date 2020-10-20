顏莉敏、顏寬恒爭取沙鹿立體停車場 11月下旬開工

台中市議會副議長顏莉敏和前立委顏寬恒共同爭取的沙鹿立體停車場，將在今年11月下旬開工，顏莉敏和顏寬恒服務處昨天下午在開工前召開說明會，相關單位簡報，地方居民到場聽說明內容，都期待當地將有的立體停車場。

台中市交通局說明，立體停車場規劃地下一層、地上7層之立體停車場，建構地區意象及結合人行廣場活動場域，提供186個汽車停車位、92格機車停車位，同時規劃周邊綠帶及休憩停留點與社區共享。

顏莉敏表示，她擔任議員時起，就開始針對此案積極辦理會勘，在議會定期會及臨時會多次提案，緊盯進度，終於在今年度確定動工；此工程預定地位處沙鹿市中心，緊鄰沙鹿車站、菜市場和光田醫院，是舊有的「沙鹿分駐所」的用地，荒廢多時後雖改闢為平面停車場，但車位數少，仍無法有效改善鄰近地區的停車問題，衍生了新建立體停車場的想法。

前立委顏寬恒表示，此案在他立委任內，也向交通部爭取1億838萬5000元的預算挹注，配合市政府的新建計畫；過去有許多民眾反應，在沙鹿市區停車空間一位難求，民眾違停遭舉發的事件層出不窮，雖然鄰近有光田醫院及沙鹿農會停車場，仍不足以消化停車需求，期待在停車場落成後能夠有效改善鄰近地區的停車問題。