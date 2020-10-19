中市議員質疑經發局浮編1.5億 市府：全力拚經濟

台中市議員周永鴻今天在議會質詢，指經發局多項活動、行銷計畫和補助預算，「浮濫」編列近1.5億元，較去年增加7600多萬。周永鴻批，經發局應多協助工商業長遠發展「不應只辦煙火式的活動」及效用不明的計畫，浮編的預算都應刪除。

經發局回應，上半年因疫情嚴峻，經發局以紓困為原則。下半年疫情紓緩後，以產業振興為方針，滾動調整預算及計畫。明年預算將依今年度執行情形檢討修正，「後疫情時代」全力拚經濟，無浮編情事。

周永鴻指出，台灣在疫情期間的經濟表現，有目共睹，中市應藉此機會檢討並調整各種行銷活動，經發局卻反其道而行，大幅增列活動預算。

周永鴻說，市府宣稱購物節1塊錢就能創造223元消費，市府只專心辦購物節就好，不必新增活動。

他指經發局浮編預算，「辦理台中糕餅節暨特色伴手禮、酒類等產業推廣計畫」明年編列950萬，加碼340萬。「辦理五金展、木工機展等重要產業策展推動計畫」沒有具體指出為哪些產業策展和規劃，就新增600萬。

經發局指出，「台中糕餅節暨特色伴手禮、酒類等產業推廣計畫」編列950萬元，主要加強行銷台中特色伴手禮與在地釀造葡萄酒等產業，鼓勵民眾走出戶外踴躍消費。

另相關計畫調整，如「台中市青年創新創業服務單一窗口服務、行銷及媒合輔導計畫」，考量青年事務有一體相關性，因此整併青年創新創業行銷輔導計畫、青年創新創業資源平台整合計畫及青年創新創業媒合輔導計畫，預算共950萬元，無新增預算。