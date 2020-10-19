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烏日三鐵共構至今沒商圈 議員：經發局不能再拖

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員吳瓊華表示，烏日沒商圈，經發局要加快腳步。記者陳秋雲/攝影
台中市議員吳瓊華表示，烏日沒商圈，經發局要加快腳步。記者陳秋雲/攝影

台中市議員吳瓊華指出，烏日區因三鐵共構快速發展成為台中門面，但至今等嘸商圈，吳瓊華批商機不等人，市府不應只會拖拉。經發局長張峯源表示，目前評估明道中學及三民街兩地，如果有30家以上的店家加入，3個月即可成立。

吳瓊華指出，原有市區幾乎每個行政區都有商圈，但原縣區仍非常缺乏商圈的規劃。

吳瓊華指出，三鐵共構的烏日區是新興發展區域，到現在竟然還沒有任何商圈。她3個月前問過經發局，至今沒有下文。

吳瓊華指出，烏日有3個地點極具規劃商圈的潛力，包括明道花園城周遭，優點是學區，又有傳統市場，人潮密集，交通方便。但缺點是停車困難，車位不足，市政府只要增加立體停車場解決停車問題，輔導成立管委會行銷包裝，商圈條件成熟。

烏日車站前沿三民街有傳統市場、烏日農會、特色美食等，優勢是人潮密集、交通方便等，靠近高鐵、烏日會展中心近，但是晚間人潮較少。

成功嶺前，中山路轉進榮和路一帶，優勢是高鐵新市鎮開發區，外來人口多，但商鋪不多，待努力招商，如果可找到大型連鎖大賣場，發展潛力很大。

吳瓊華質疑經發局到底有沒有實際去評估，她要經發局長張峯源回應究竟那個點最合適先做商圈。

張峯源指出，已有到過3地點評估過，也有優先順序，會儘速徵詢地方意見後研議辦理。

傳統市場 高鐵 開發區

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